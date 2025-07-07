В Кемеровской области подвели итоги весеннего лесопосадочного сезона и Международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». Как сообщил Евгений Бойко, глава Департамента лесного комплекса, в этом году новые леса были высажены на площади 871 гектар, что составляет 100% от запланированного.

– Большую часть работ выполнил бизнес, который за счет собственных средств высадил почти 500 гектаров «компенсационных» лесов взамен используемых. Наибольшие площади хвойных лесов созданы на землях лесного фонда в Тисульском, Междуреченском и Беловском лесничествах, – отметил Евгений Бойко.

Также в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кузбассе прошла масштабная кампания по озеленению «Сад памяти». В рамках этой акции было высажено рекордное количество деревьев — 2 149 800 штук. Из них в населённых пунктах — более 80 тысяч деревьев и кустарников, а на землях лесного фонда Кузбасса — 2 690 тысяч сеянцев хвойных пород.

Для озеленения памятников и мест захоронений советских воинов, а также создания памятных аллей, по заявкам муниципальных образований была организована бесплатная выдача 44 650 сеянцев кедра.

Работы по лесовосстановлению в Кемеровской области ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», нацпроекта «Экологическое благополучие».