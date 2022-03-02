Кузбассовцы могут получить достоверную информацию о ситуации в стране на новом портале «Объясняем.рф»

Правительство России решило создать портал объясняем.рф, где люди могут получить достоверную информацию о текущей ситуации и ответы на самые острые социально-экономические вопросы, в том числе последние новости о принятых Правительством России мерах.

Ресурс создан и поддерживается АНО «Национальные приоритеты» при участии АНО «Диалог».

«Правительству важно донести до людей актуальную, достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса «Объясняем.рф». Он будет работать по аналогии с уже известным порталом «стопкоронавирус.рф», и новый портал станет источником проверенной, официальной, и что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени», — рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что мониторинг поступающих вопросов будет вестись постоянно, а ответы будут формироваться максимально оперативно. К работе привлекут все министерства и ведомства.

Одна из задач портала Объясняем.рф — противодействие распространению недостоверных данных. Опровержение ложной информации — в рубрике «Стопфейк».

Спросить о том, что важно прямо сейчас, можно используя площадки портала в социальных сетях: Одноклассники или Вконтакте. Информирование также будет организовано в каналах «объясняем.рф»» в Telegram и Viber.