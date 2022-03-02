Сергей Цивилев провел торжественные приемы в честь Международного женского дня

В администрации правительства региона сегодня состоялись торжественные приемы, приуроченные к 8 марта. Поздравления от губернатора получили 165 прекрасных представительниц Кузбасса: врачи, педагоги, общественницы, многодетные мамы, бизнес-леди, работницы культуры, представительницы национальных диаспор, женщины-ветераны.

«Роль женщин в жизни общества невозможно переоценить. Вы успеваете все: рожать и воспитывать детей, поддерживать семейный очаг, заботиться о муже и окружающих, достигать успехов в работе. Вы – наше вдохновение, сила, опора. Не зря же у нас Россия, Родина – слова женского рода. Мы вас любим, мы признательны вам за все. Благодаря такому надежному тылу мы достигнем поставленных целей, пройдем через все испытания», – сказал присутствующим Сергей Цивилев.

За преданное служение Кузбассу, активную гражданскую позицию, многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона и воспитание подрастающего поколения приглашенные на прием женщины были отмечены юбилейной медалью «300-летие образования Кузбасса».

Среди награжденных – председатель общественного самоуправления из Белова, многодетная мама Людмила Кондратова. В своем ТОС она в том числе занимается патриотическим воспитанием подростков микрорайона. Также награды получили главный врач Кузбасской клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева, под руководством которой в регионе была открыта первая «красная зона», и директор научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Ольга Барбараш. Она успешно совмещает научную, административную и педагогическую деятельность.

Юбилейной медалью отмечена предприниматель из Ижморского Галина Галуза. Она единственная в округе занимается реализацией зоо- и садоводческих товаров, ежегодно оказывает материальную помощь участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и одиноким пенсионерам. Работу совмещает с воспитанием двоих детей. Кемеровчанка Мария Гредина получила награду за развитие детского футбола. В Футбольной академии под ее руководством в шести филиалах города и на собственном крытом футбольном манеже «ОЛИМП» занимаются уже более 200 детей от 3 до 13 лет.

На приеме отметили и вклад женщин в сохранение и развитие межнациональных отношений. Так, оперная певица из Армении Наируи Аревшатян сейчас работает аккомпаниатором в киселевском культурно-досуговом центре, прививает детям любовь к музыке разных народов. Хормейстер из Белова Юлия Бурсукова руководит народным коллективом «Солоны», где изучает с детьми телеутскую культуру. Медицинская сестра Кемеровской областной клинической больницы Зухро Бобокулова в свободное время занимается в ДК Ягуново постановкой таджикских танцев.

Торжественные мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню, пройдут во всех муниципалитетах Кузбасса.