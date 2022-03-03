По распоряжению губернатора Сергея Цивилева 4 марта в регионе пройдут однодневные сельскохозяйственные ярмарки. Местные товаропроизводители представят свою продукцию по сниженным ценам в ряде муниципалитетов, в том числе в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Междуреченске, Киселевске, Анжеро-Судженске.

«Торговля на открытом воздухе будет происходить с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Так, в распоряжении указано, что одновременно на торговых площадях могут находиться не более 500 человек. За порядком будут следить сотрудники полиции и Роспотребнадзора», – пояснил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

Местные товаропроизводители представят мясную, молочную и рыбную продукцию, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукты пчеловодства. Кроме того, можно будет приобрести фрукты, овощи, ягоды, сухофрукты, орехи, дикоросы, а также все необходимое для празднования Масленицы. На ярмарке представят и непродовольственную продукцию: одежду, сувениры, хозяйственные товары, рукоделие. Будут работать полевые кухни с горячим чаем и кашей, точки общепита.

Место и время проведения ярмарок можно уточнить в администрациях муниципалитетов.