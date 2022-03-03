Копии боевых знамен кузбасских дивизий переданы Кемеровскому президентскому кадетскому училищу

Передача знамен 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменной и 237-й стрелковой Пирятинской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизий прошла в рамках акций #Своих не бросаем, #КуZбасс и #ZаРодину. В честь особого события кадеты надели парадную форму. Знаменная группа приняла ценные экспонаты. В ближайшее время полотнища закрепят на древках и установят в витрине музея училища. Копии знамен будут представлены в Кемеровском президентском кадетском училище до 15 мая.

«Под знаменами этих дивизий в бой шли сибиряки, ваши прадеды, которые громили нацистских захватчиков. Сейчас наши воины снова сражаются с националистами, которые, не щадят стариков, детей, женщин. Мы помним подвиги предков, гордимся ими и не позволим кому бы то ни было нарушить право на спокойную жизнь для всех людей, которое наша страна отвоевала в Великой Отечественной войне», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Это полноразмерные копии знамен высокого качества, которые максимально точно воссоздают ткань, вышивку и аппликации подлинных знамен. Сами боевые полотнища в данный момент находятся в Суздальском филиале Санкт-Петербургского государственного института культуры на реставрации, которая должна завершиться в конце 2022 года.

Напомним, подлинные знамена 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменной и 237-й стрелковой Пирятинской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизий были переданы из музея Вооруженных сил Российской Федерации Кузбасскому государственному краеведческому музею на вечное хранение по инициативе губернатора Сергея Цивилева.