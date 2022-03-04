Для обеспечения жителей региона качественной водой в 2022 году планируется строительство и реконструкция водоводов, водозаборов и насосно-фильтровальных станций сразу в нескольких муниципалитетах.

«Сейчас практически по всему региону идет строительство жилья. Мы модернизируем систему водоснабжения с учетом потребностей новых жилых кварталов, закладываем резервы мощности. Кроме того, совершенствуются уже существующие системы, приобретается очистное оборудование, идет замена труб. В целом на модернизацию водоснабжения региона из консолидированного бюджета всех уровней предусмотрено 1,3 миллиарда рублей», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Так, в Белове планируют реконструировать 3 участка магистрального водовода общей протяженностью 3,5 км. Два участка трубопровода длиной 2 250 м и диаметром 720 мм будут отремонтированы в промежутке от 2-го до 7-го гидроузла, еще один – от дома № 2 до дома № 19 в 3-м микрорайоне. Это позволит улучшить качество водоснабжения города. Общая стоимость работ составит 357,8 млн рублей.

Юргинский муниципальный округ в 2022 году планирует приобрести водоочистное оборудование на общую сумму более 9 млн рублей для улучшения качества подаваемой воды в поселке станции Арлюк, селах Проскоково и Варюхино, деревне Талая.

Таштагольский район по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» запланировал строительство новой насосно-фильтровальной станции для жителей поселков Каз и Темиртау. В результате качественной водой будут обеспечены более 7,5 тыс. жителей. На реализацию проекта из бюджета всех уровней будет выделено около 218 млн рублей.

В Новокузнецке запланировано строительство централизованной сети водоснабжения поселка Абагур, проект предусматривает строительство водовода протяженностью 3 км от Новокузнецка к сетям поселка. Стоимость проекта – 260 млн рублей. Мероприятие включено в государственную региональную программу блока ЖКХ.

Большой объем работ запланирован в Новокузнецке, Белове, Кемерове, Ленинске-Кузнецком, а также в Яшкинском, Яйском, Юргинском, Тяжинском, Промышленновском, Мариинском и Крапивинском округах и Таштагольском районе.