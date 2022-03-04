Завершился визит в Кузбасс делегации из Республики Беларусь. Реверсную бизнес-миссию белорусских предприятий организовал региональный Центр поддержки экспорта в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Республика Беларусь – один из ключевых и перспективных партнеров Кузбасса в экспорте несырьевых товаров. Мы будем развивать активное сотрудничество в бизнес-сфере, создавать благоприятные условия для инвесторов, в том числе зарубежных. Это станет еще одним фактором диверсификации экономики региона», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Участие в бизнес-миссии приняли 12 малых и средних кузбасских компаний – производители машиностроительного, промышленного весового и лабораторного оборудования, текстильных изделий, разработчики видеотренажеров для обучения персонала охране труда и промышленной безопасности, предприятия пищевой промышленности и торговли.

Предприятия региона провели индивидуальные встречи с представителями Белоруссии в формате «биржи контактов» в Кузбасском технопарке, а также индивидуальные переговоры с выездом на предприятия кузбасских производителей в Кемерове, Прокопьевске и Новокузнецке.

Участники встреч показали потенциальным партнерам свои производства и обменялись опытом. По итогам бизнес-миссии стороны достигли предварительных договоренностей о поставках в Белоруссию готовой пищевой продукции из дикоросов, электродвигателей и кокса.

В 2021 году товарооборот между Кузбассом и Республикой Беларусь вырос на 20 % относительно 2020 и составил 94,5 млн долларов США. Доля экспорта составила 97 %. 50 % несырьевого неэнергетического экспорта занимают мучные, кондитерские изделия. На втором месте – продукция металлургии, на третьем – химической промышленности, на четвертом месте – механическое и электрооборудование.