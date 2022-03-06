В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудники полиции выявили размещенное в одной из социальных сетей видео с призывом принять участие в несогласованном митинге против действий Вооруженных Сил Российской Федерации за рубежом.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области установили автора поста. Им оказался 49-летний кемеровчанин. Полицейские выяснили, что он разместил призыв в открытом доступе в одной из групп, а также на своей странице в соцсети.

В отношении нарушителя сотрудники полиции составили протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, сопровождающиеся, призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий». Напомним, данная статья внесена Федеральным законом в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях только 4 марта текущего года и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для граждан административный штраф в размере 100 000 рублей.

Сегодня Центральный районный суд г. Кемерово рассмотрел собранные полицейскими материалы и назначил нарушителю в качестве наказания административный штраф в размере 60 000 рублей

По информации портала zakon-kuzbass.ru