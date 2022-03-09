Производство продуктов питания в Кузбассе налажено – работают предприятия по производству хлеба, молочной продукции, яйца, мяса, овощей, напитков, кондитерских изделий, рыбы. Предприятия агропромышленного комплекса бесперебойно поставляют продукцию в торговые организации региона.

«Сельское хозяйство и пищевая промышленность в регионе активно развиваются, наращивая объемы производства. Загрузка предприятий по производству социально значимых продуктов сейчас составляет 45–85 %. Запасы сырья гарантируют бесперебойную работу. В случае увеличения спроса производители обладают всеми необходимыми ресурсами для удовлетворения сложившихся потребностей», – комментирует министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

По итогам полевого сезона 2021 года в Кузбассе урожай зерна составил 1 млн 552 тыс. тонн в амбарном весе, это наивысший показатель за последние 10 лет. Регион полностью обеспечен зерном. В данный момент растениеводы готовятся к новому полевому сезону.

В 2021 году мяса скота и птицы было произведено 113,2 тыс. тонн, что составляет 145,2 % к уровню 2020 года. Рост произошел за счет нескольких инвестиционных проектов: после комплексной модернизации открыт свинокомплекс «Чистогорский». Выход на полную мощность планируется в текущем году, это позволит в 1,5 раза увеличить производство свинины в Кузбассе; на Трудармейской птицефабрике реконструированы три откормочных корпуса и два корпуса для ремонтного молодняка; на Мысковской птицефабрике после ремонта введен в эксплуатацию корпус для содержания птицы на 30 тыс. голов; на ООО «Кузбасский бройлер» запущен цех по выращиванию пекинской утки. Планируемая мощность – 2,8 тыс. тонн продукции в год.

За прошлый год в Кузбассе произведено 285,7 тыс. тонн молока. Отрасль развивается за счет ведения племенной работы, приобретения скота с высоким генетическим потенциалом и внедрения новых технологий. Так, в хозяйстве «Ваганово» введен в эксплуатацию цех роботизированной доильной системы на 280 коров, что увеличит продуктивность животных на 15 %. Предприятие «Михайловское» строит животноводческий комплекс на 1 200 коров. К 2027 году планируется увеличить поголовье до 1 750 голов, что позволит увеличить производство молока на 9 тыс. тонн.

По производству яйца Кузбасс – в тройке лидеров среди регионов Сибири. В 2021 году был произведен 1 млрд 92 млн штук (на 1,8 % больше уровня 2020 года). В этом направлении работает пять птицефабрик.

Кроме того, торговые сети региона в условиях свободного рынка заключают договоры на поставки товаров из других субъектов РФ, что обеспечивает покупателям выбор.