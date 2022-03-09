Прошел год с момента подписания программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Она была утверждена всего за 4 дня, на ее реализацию из федерального бюджета выделен беспрецедентный объем средств – свыше 51 млрд рублей.

«Программа включает инвестиции в транспортную, коммунальную инфраструктуру региона, в развитие туризма и нацелена на решение социальных вопросов и диверсификацию экономики Кузбасса. Благодаря этой программе в регионе до 2024 года планируется создать 13 тысяч рабочих мест. Перемены затронут здравоохранение, образование, строительство дорог, обеспечение качественной питьевой водой, транспорт и экологию. Важно, что результатом станут реальные изменения в жизни кузбассовцев», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Существенная часть средств направлена на развитие инфраструктуры – 32 млрд рублей. Программа предусматривает социальные мероприятия более чем на 6 млрд рублей.

До конца 2022 года планируется завершить строительство городской многопрофильной больницы Междуреченска. Это будет комплекс подразделений общей площадью более 20 тыс. кв. м. В городе также запланирована реконструкция левобережной дамбы на реке Томь.

Уже стартовала модернизация студенческого кампуса Кузбасского государственного технического университета. До 2024 года в ремонт общежитий и учебных корпусов КузГТУ будет вложено 2 млрд рублей.

«Ключевые мероприятия программы направлены на развитие кузбасского курорта Шерегеш, создание автодорожного обхода Кемерово и строительство важных социальных объектов. Основная активная фаза реализации этих крупных инфраструктурных проектов запланирована на текущий год. Также программой предусмотрено решение других важных вопросов – строительство новых магистральных водопроводов, сетей газоснабжения в Новокузнецке, обновление городского транспорта, переселение граждан из аварийного жилья и обеспечение жильем детей-сирот», – отметил глава региона.

Так, благодаря реализации программы уже более 3,5 тыс. человек переселены из аварийного жилищного фонда; создано более 1 300 мест в организациях дошкольного образования; предоставлено 151 жилое помещение детям-сиротам; введен в эксплуатацию жилой дом площадью 3,9 тыс. кв. м, обеспечено жильем 87 семей, переселенных из жилых домов, не подлежащих сейсмоусилению; поставлено 19 троллейбусов и два трамвая для улучшения экологической обстановки в Новокузнецке; построено 18 км водопроводных сетей, что позволяет обеспечивать почти 2 000 жителей Промышленновского муниципального округа качественной питьевой водой. За счет докапитализации фонда выдано 17 льготных займов субъектам малого и среднего предпринимательства.

На выполнение программы в 2021 году было направлено более 8,5 млрд рублей.