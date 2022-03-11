Энергетики филиала «Россети ФСК ЕЭС» завершили масштабную модернизацию подстанции «Новокузнецкая». В течение 2-х лет они заменили оборудование открытого распределительного устройства 500 киловольт и релейной защиты. Компания инвестировала в эти работы порядка 300 миллионов рублей.

Подстанция «Новокузнецкая» — объект стратегический. С Саяно-Шушенской ГЭС получает электроэнергию сверхвысокого напряжения 500 киловольт, распределяет ее по городам Кузбасса и передает на Алтай. Для повышения надежности электроснабжения на подстанции провели модернизацию. Заменили оборудование, которое включает и отключает токовую нагрузку в нормальном и аварийном режимах. Вместо воздушных выключателей установили электрогазовые. Они проще в конструкции и в эксплуатации, при этом значительно надежнее — пожаро- и взрывобезопасны.

Технический ресурс выше. Ремонт требуется реже. Также на подстанции «Новокузнецкая» установили микропроцессорные устройства релейной защиты. 5 шкафов РЗА российского производителя «ЭКРА» защищают энергетическое оборудование от коротких замыканий. Цифровые устройства обладают максимальным быстродействием и надежностью, что гарантирует стабильное электроснабжение ключевых потребителей Кузбасса.