В преддверии 8 марта в Кемеровском цирке на премьере международной сказки для детей и взрослых «Волшебные приключения» Росгосцирк провел благотворительную акцию «Счастливая мама» для женщин, воспитывающих 10 и более детей.

Алексею Лыкосову 15 лет, но в цирке он в первый раз в жизни. У него 12 братьев и сестер, и совместный поход в цирк для семьи — большой праздник. Вначале представления директор цирка Наталья Дворниченко пригласила многодетную семью Лыкосовых на манеж, поздравила с Международным женским днем и вручила маме букет цветов.

Партнеры благотворительной акции — Кемеровский городской Совет народных депутатов — наградили многодетную маму Елену Владимировну Лыкосову благодарственным письмом «За достойное воспитание детей» и подарил билеты для всей семьи в Театр драмы Кузбасса им. А. В Луначарского.

В восторге от представления остались и отличники в учебе, которых Кемеровский цирк также пригласил на премьеру программы в рамках благотворительной акции Росгосцирка «Цирк — отличникам». Международная сказка для детей и взрослых «Волшебные приключения», где добро всегда побеждает зло, с участием артистов со всего мира продлится под сводами Кемеровского цирка до 10 апреля.

Автор: Сергей Ищенко