Врачам и фельдшерам, приезжающим в Кузбасс из других регионов, предоставляют служебные квартиры из областного жилфонда. Для введения такой меры по инициативе Сергея Цивилева в региональное законодательство были внесены изменения. Новокузнецкие депутаты приняли решение расширить программу и выделить дополнительные квартиры для медработников из муниципального фонда.



«Мы строим новые больницы, оснащаем их самым современным оборудованием. Важно, чтобы в медорганизациях региона работали специалисты высокого класса, молодые, перспективные врачи. Служебное жилье – одна из действенных мер по привлечению квалифицированных медиков. Новокузнецк стал первым муниципалитетом, где расширили региональную программу», – отметил губернатор Сергей Цивилев.



По решению новокузнецкого городского совета служебное жилье могут получить медицинские работники – сотрудники государственных медучреждений, не имеющие собственного жилья в городе. Для этого нужно обратиться с заявлением в управление по учету и приватизации жилых помещений городской администрации.