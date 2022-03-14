Вопросы можно задать уже сейчас на портале «Кузбасс онлайн» или в мобильном приложении. Все вопросы попадут в голосование, самые важные – по мнению посетителей портала – будут озвучены в прямом эфире. Ответы на остальные будут размещены на kuzbass-online.ru.

Прямая линия пройдет во вторник 22 марта с 12:00 до 15:00 в эфире нашего телеканала и радиостанции «Кузбасс FM».

Трансляцию можно будет посмотреть также на личной странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» и на Youtube-канале «Цивилев. Live». Текстовая трансляция будет организована в Telegram-канале «Цивилев. Live».