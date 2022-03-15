За 2021 год архивистами совместно с учеными-историками Кузбасса собрана уникальная документальная коллекция по истории региона. В нее вошли документы 8 федеральных архивов, архива Президента РФ, МИДа России, Санкт-Петербургского филиала архива РАН, 7 региональных государственных архивов и новокузнецкого научно-технического музея им. академика И.П. Бардина. Коллекция в полном объеме представлена на сайте Архивного управления.



Кроме того, архивистами Кузбасса и Республики Татарстан подготовлена электронная выставка архивных документов «Татарстан и Кузбасс: страницы общей истории», размещенная на сайтах архивов. Это документальная история становления тесных дружеских связей между двумя регионами. Уже более 406 тыс. пользователей посетили электронный ресурс для удаленного поиска ретроспективной информации.



В рамках госпрограммы «Информационное общество Кузбасса» переведено в электронный вид 4,5 млн страниц архивных документов за XIX–XX вв. В том числе метрические книги приходов, книги записей актов гражданского состояния до 1925 года. Например, в метрической книге Николаевской церкви села Усть-Искитимское, хранящейся в Государственном архиве Кузбасса, содержится запись о рождении будущего кузбасского поэта Василия Федорова.



В текущем году идет работа по созданию электронного читального зала на базе регионального Государственного архива. Также совместно с Минцифры Кузбасса и российскими IT-компаниями будет продолжена разработка программы на основе искусственного интеллекта для распознавания рукописных архивных документов. Это облегчит поиск информации не только для сотрудников архивов, но и для каждого пользователя в читальных залах и на удаленном доступе.



В четырех государственных и 36 муниципальных архивах региона хранятся более 3 млн документов. За прошедший год архивистами исполнено 105 тысяч запросов граждан из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Основная тема – подтверждение трудового стажа, размеров заработной платы за период трудовой деятельности, имущественных прав и гражданства.