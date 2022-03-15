Продажи на кузбасские туры по программе начинаются 15 марта и продлятся до 30 апреля включительно. Отправиться в поездку можно будет с первого дня продаж и до 30 июня.

«Программа туристического кешбэка уже хорошо показала себя в Кузбассе. Сейчас основная задача – сделать отдых в нашем регионе более доступным как для наших жителей, так и для туристов всей России. Региональные туроператоры предлагают не только горнолыжные, но и культурно-познавательные, оздоровительные, гастрономические, этнографические туры», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

В программе кешбэка участвуют региональные туроператоры, агрегаторы и гостиницы в Кемерове, Новокузнецке, Шерегеше и Промышленновском муниципальном округе.

Чтобы принять участие в программе кешбэка, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности системы «МИР», оплатить полную стоимость тура или размещения онлайн по карте «МИР». Важно учитывать, что в программу включены только путешествие на территории России, при этом тур или проживание в гостинице должны занимать не менее двух ночей.

Максимальная стоимость тура или проживания не ограничена. После оплаты тура или размещения на карту «МИР» будет возвращено 20 % от стоимости, но не более 20 тыс. рублей. Участие в программе допускается неограниченное число раз.

Как отмечает Минтуризма Кузбасса, региональные туроператоры и отельеры уже начали подготовку предложений летнего отдыха. Они будут представлены на официальном портале программы мирпутешествий.рф.