В этом году «Поезд здоровья» возобновил свою работу с 1 марта. За это время он уже совершил остановки в Тайге, Калтане, Березовском и Полысаеве.

«Работа “Поезда здоровья” необходима, особенно в отдаленных территориях Кузбасса. Такая мера позволяет жителям пройти обследование, получить консультации и своевременно начать лечение. Завершит свою работу “Поезд здоровья” 30 марта. До этого времени он побывает в Яе, Топках, Осинниках и Мариинске», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

За время работы «Поезда здоровья» проведено 176 маммографических и 315 флюорографических исследований, 272 человека прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию, 105 вакцинировались от коронавируса. Передвижной учебно-симуляционный комплекс Кузбасского медицинского колледжа посетили 564 человека.

Напомним, в состав «Поезда здоровья» входят передвижные флюорограф, маммограф, ФАП, пункт обследования на ВИЧ-инфекцию Кузбасского центра по профилактике и борьбе со СПИД. Обследования проводятся бесплатно, в порядке живой очереди. Кроме того, работает передвижной учебно-симуляционный комплекс Кузбасского медицинского колледжа. Его представители рассказывают, как правильно оказывать первую помощь – накладывать повязки на раны и проводить базовую сердечно-легочную реанимацию.

Передвижные диагностические комплексы предоставлены медицинскими организациями региона.

С подробным графиком можно ознакомиться на сайте минздрава Кузбасса.