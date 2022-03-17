Сегодня члены Совета Общественной палаты Кузбасса на внеочередном заседании обсудили ситуацию на Украине и выразили поддержку действиям Президента РФ Владимира Путина и российских вооруженных сил по денацификации и демилитаризации украинских бандформирований.

Общественники подписали обращение к землякам, в котором говорится: «Наша страна, в силу навязанной США и НАТО конфронтации, вступила в смертельную схватку со злейшим врагом — неонацизмом, как и в 1941 году, отстаивая национальную безопасность и независимость. Спецоперация на Украине стала необходимой для ликвидации опасности, нависшей над нашей Родиной. Нам сейчас как никогда необходимо сплотиться и показать свое единство всему миру. Народы России всегда были едины и, преодолевая все трудности, побеждали в самых масштабных войнах.

Враги сбросили маски: лавиной лживой информации и беспрецедентными экономическими санкциями они напрасно пытаются сломить и разобщить нас, вселить сомнения в правильности действий руководства нашей страны и армии. Противник опытен в обмане и распространении ложных слухов. Нужно учитывать все это и не поддаваться на провокации. Необходимо организовать работу по опровержению фейков и не дать предателям и паникерам завладеть умами нашей молодежи!

Мы должны вместе перестроить всю нашу работу и жизнь, руководствуясь интересами нашей Родины! Всесторонняя поддержка нашей армии и широкая помощь мирным жителям Украины должны стать скрепами нашего общества в это непростое время!

Наша борьба с неонацизмом, за будущее России, обязательно будет поддержана другими странами, которые борются за свою независимость, за демократические свободы, против гегемонии США и однополярного мира. Мы, члены Совета Общественной палаты Кузбасса, поддерживаем нашу Родину, нашего национального лидера — Президента В.В. Путина! И призываем сплотиться вокруг Президента и Правительства для дальнейшего развития сильной независимой России, для поддержки нашей армии, для Победы!».

9 марта 2022 года председатель Общественной палаты Кузбасса Владислав Овчинников, члены и эксперты палаты присоединились к Открытому обращению лидеров и активистов российских некоммерческих организаций и поддержали курс Президента страны и выразили безусловную поддержку мужественным защитникам Родины — солдатам и офицерам Вооруженных сил России, ополченцам и военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик.

Общественники обратились к здравомыслящим людям на братской Украине с призывом отринуть страх и выступить против незаконного националистического режима, годами стравливавшего наши братские народы, реабилитировавшего фашизм и осквернявшего память наших предков, проливавших кровь за общую Победу.

«Единым фронтом Кузбасс выступает с поддержкой президента России. Важно, что свое отношение к происходящим событиям по спасению мирных жителей и против проявления нацизма открыто выражают и люди старшего поколения, и молодежь. Тем самым жители региона проявляют истинный патриотизм и любовь к Отечеству», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Текст обращения будет опубликован на официальном сайте Общественной палаты Кузбасса.

Фото: официальный сайт Общественной палаты Кемеровской области – Кузбасса.