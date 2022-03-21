Стартовала подготовка к летней оздоровительной кампании 2022 года. В Кузбассе будут открыты лагеря разных типов: загородные, труда и отдыха, дневного пребывания, а также палаточные. Также предусмотрен отдых детей и за пределами региона.



«Необходимо организовать для кузбасских детей разнообразные варианты проведения каникул в родном регионе, обеспечить возможность отдыха и оздоровления. Сейчас идет активная работа в этом направлении, организованно отдохнуть в Кузбассе смогут свыше 170 тысяч ребят. Важно, что до 50 % стоимости отдыха можно будет вернуть благодаря программе детского туристического кешбэка», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



В 2022 году планируется продолжить работу по проведению профильных смен, туристской деятельности и участие в экскурсионных мероприятиях. На данный момент формируется перечень организаций отдыха и оздоровления, которые примут участие в оздоровительной кампании 2022 года.



В рамках программы детского туристического кешбэка от стоимости путевки можно будет вернуть 50 %, но не более 20 тыс. рублей с каждой транзакции. Продажи путевок по программе стартуют с 31 марта. Оплату необходимо проводить единым платежом только с карты «Мир». Перед оплатой карта должна быть зарегистрирована в Программе лояльности платежной системы «Мир».