Сергей Цивилев поручил региональному минздраву проанализировать, какой процент выпускников трудоустраивается в государственные больницы региона и проработать дополнительные меры поддержки, которые помогут привлечь молодых специалистов в Кузбасс.

«Условия для лечения детей должны соответствовать самым высоким стандартам. Идет оснащение детских больниц, но при этом педиатрическая служба региона испытывает острый дефицит в кадрах. Поэтому в ближайшее время будет принято решение о единовременной выплате 500 тысяч рублей каждому выпускнику медицинского колледжа, который трудоустроится на педиатрический участок», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Дополнительные меры поддержки медицинских работников и итоги работы по привлечению специалистов в государственные медицинские организации региона за последние три года обсудили сегодня на заседании правительства Кузбасса. Особое внимание уделили обеспеченности кадрами детских больниц.

Как рассказала и. о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, программа поддержки молодых медработников только за три последних года позволила привлечь в государственные медорганизации региона 1 378 специалистов, при этом средний возраст сотрудников кузбасских больниц «помолодел» с 50 до 36 лет.

Программа постоянно расширяется. Так, с 1 марта 2019 года по 1 млн рублей получают при трудоустройстве врачи дефицитных специальностей; с апреля 2020 года по 500 тысяч рублей – трудоустроенные на терапевтические и педиатрические участки; с июля 2021 года по 500 тысяч рублей – при трудоустройстве в выездные бригады скорой помощи; с апреля 2020 года среднему медперсоналу за наставничество доплачивают по 50 тысяч рублей; с июля 2021 года – 100 тысяч рублей среднему медперсоналу по приему и передаче вызовов скорой помощи.

В 2021 году в кузбасские больницы пришли 138 врачей и фельдшеров, в том числе 29 человек приехали из других регионов России. Действует система наставничества: за помощь в профессиональной адаптации из средств областного бюджета наставнику выплачивается по 50 тысяч рублей за каждого специалиста – после окончания первого года его работы.

92 врача и фельдшера, которые впервые устроились на терапевтические или педиатрические участки, а также 118 медиков из бригад скорой помощи в 2021 году получили подъемные.

Медицинские работники трудоустраиваются в отдаленные территории Кузбасса. По федеральной программе «Земский доктор» в 2021 году 61 врач и 53 фельдшера получили подъемные выплаты.

В Кузбассе будущих медицинских работников выпускают Кемеровский государственный медицинский университет, Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей и Кузбасский медицинский колледж.