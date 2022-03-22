Одними из самых актуальных на прямой линии губернатора стали вопросы, касающиеся медицинской тематики. Жители региона спрашивали Сергея Цивилева о доступности лекарственных препаратов и оснащении медицинских организаций современным оборудованием в условиях санкций.

«Сейчас пока мы не знаем ни одного случая, что будут закрыты поставки медицинских препаратов из-за рубежа. Это не значит, что такие случаи не возникнут, но пока их нет. На территории РФ работают все заводы, которые выпускают медицинские препараты, в том числе и те заводы, которые построены иностранными компаниями. Они работают на полную мощь и выпускают лекарства для жителей нашей страны и региона», – сказал Сергей Цивилев.

Что касается объемов производства, поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, то они в этом году значительно опережают показатели прошлого года. Иностранные государства не накладывали санкций на поставку лекарств. Практически ни один зарубежный производитель не сообщил о том, что прекращает поставки в Россию или останавливает производство лекарств в нашей стране.

По словам губернатора, действительно сейчас наблюдается ситуация, когда из аптечной сети исчезают некоторых препараты. Связано это с ажиотажным спросом, когда лекарственные препараты скупаются впрок.

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что не нужно покупать препараты впрок. Не нужно повторять ситуацию, которая была во время пандемии. Мы контролируем ситуацию, постоянно следим за наличием лекарственных средств в аптеках и контролируем рост цен. К этом привлечены все заинтересованные структуры, в том числе депутатский корпус Кузбасса», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Что касается определенного роста стоимости лекарств, то происходит это прежде всего из-за поставок части сырья для изготовления лекарственных препаратов из-за рубежа. В связи с этим незащищенные категории граждан будут бесплатно обеспечены лекарственными препаратами.

В индивидуальных случаях для решения вопроса с обеспечением лекарственными средствами губернатор просил обращаться в свои социальные сети или муниципалитеты.

Отвечая на вопрос Аглаи из Калтана, которая интересовалась, как будут оснащаться медицинским оборудованием больницы, Сергей Цивилев отметил, что в регионе большое внимание уделялось поставкам нового современного оборудования, большая часть которого была импортного производства. При этом в течение уже двух лет на федеральном уровне принимались многочисленные законодательные и нормативные акты, направленные на создание преимущественных условий для российских производителей и поставщиков медицинского оборудования. Отечественная медтехника конкурентоспособна, отвечает всем современным нормам и не уступает импортным аналогам.

«Мы организовали свой Центр по ремонту медицинского оборудования, который будет заниматься ремонтом медицинской техники, а мы в свою очередь будем заниматься поставками запасных частей. Пока отказа по поставкам мы не имеем. Допускаем риски срыва, но к этому готовимся и прилагаем все усилия наладить свое производство», – сказал Сергей Цивилев. В приоритете сейчас при закупках – поставщики, у которых имеется необходимое оборудование, комплектующие и расходные материалы. В настоящий момент контракты на поставку заключаются преимущественно с отечественными производителями. Губернатор подчеркнул, что задача сейчас – перейти на поставки российского медоборудования.