2 793 человек воспользовались программой содействия добровольному переселению в Кузбасс соотечественников, проживающих за рубежом. Целевой показатель на 2021 год (1 700 соотечественников) превышен в 1,6 раз.

«В прошлом году в Кузбасс переехали 2 793 соотечественника. Из них почти 900 человек трудоустроены в сферах здравоохранения, промышленности, общественного питания, образования и других. Таким образом, благодаря реализации программы, мы получаем квалифицированных специалистов в отраслях, где существует дефицит кадров. Свыше 600 человек, прибывших в Кузбасс по программе переселения в 2021 году, занимаются предпринимательской деятельностью», – отмечает министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Приезжающие в регион соотечественники в рамках программы первые полгода могут бесплатно проживать в Кузбасском центре содействия переселению соотечественников. Здесь созданы все условия для первоначального размещения переселенцев. Так, в 2021 году услугами центра воспользовались 103 человека.

В среднем в течение 8 месяцев участники программы получают гражданство. Для соотечественников действуют региональные меры поддержки, такие как обеспечение временным жильем или компенсация расходов по его оплате, профобучение и дополнительное профессиональное образование до получения гражданства России, выплата единовременного пособия на обустройство, компенсация расходов на признание образования или квалификации, полученных в иностранном государстве, на оплату полисов ДМС, поощрение одаренных студентов, оказание поддержки в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских фермерских хозяйств.

Программа реализуется в регионе с 2009 года. Всего за время ее действия в Кузбасс переехали почти 23 тыс. человек. Более подробная информация для соотечественников размещена на портале регионального Минтруда и в группе «Соотечественники в Кемеровской области-Кузбассе» в соцсети «ВКонтакте».