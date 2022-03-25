Губернатор Сергей Цивилев принял участие в работе форума «Добровольчество как неотъемлемая часть развития и укрепления социальной сферы региона. Перспективы волонтерского движения Кузбасса». Участниками стали представители волонтерских отрядов региона, министры образования и молодежной политики региона, члены Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. По видеосвязи подключились председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике, председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и его заместитель, депутат Госдумы РФ Михаил Киселев.

«Заниматься вопросами попечительства непросто, но благородно. Наш, кузбасский, Совет попечительства признан лучшим в стране, это ваш общий успех. Здесь работают неравнодушные люди, готовые прийти на помощь другим – врачи, спортсмены, волонтеры, бизнесмены. Без добровольцев достичь такого эффекта было бы невозможно. Вы молодцы, ребята! Вы меняете наше общество, продвигаете в нем исконно русские традиции: уважения, взаимопомощи, братства. Это важная воспитательная работа в обществе», – обратился к собравшимся губернатор Сергей Цивилев.

Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева рассказала, какие проекты в сфере добровольчества уже реализуются в регионе для улучшения жизни кузбассовцев и какие начнут работать в ближайшей перспективе.

«Мы подключились к федеральному проекту «УчимЗнаем», в рамках которого к 1 сентября 2022 года в трех больницах региона будут запущены первые госпитальные школы. Дали старт новому проекту «Детям – о здоровье», направленному на обучение ребят основам полезного питания и здорового образа жизни», – отметила Анна Цивилева.

По инициативе Совета во время пандемии коронавируса созданы отряды «Волонтеры здоровья» – ребята помогали одиноким пенсионерам и людям, находящимся на изоляции, приобретать лекарства; проводили входную термометрию в социально значимых организациях; работали в колл-центре горячей линии. «Волонтеры образования» помогали школьникам региона учиться на «дистанционке»: настраивали на дому компьютеры, учили работать с зумом, помогали выполнять домашнее задание.

Еще один проект – профориентационная программа «Педагогический десант». Студенты опорного вуза Кузбасса рассказывают выпускникам сельских школ о педагогических специальностях, организации учебного процесса, внеучебной жизни, проводят уроки бытовой безопасности для школьников. В школах запущен эколого-благотворительный проект «Твори добро» по сбору пластиковых крышек.

Особое внимание – цифровизации образовательный учреждений. В трех детских домах региона при участии Совета организованы современные коворкинги с компьютерами и интерактивными досками. В помещениях выполнен ремонт, закуплена специальная мебель. Осваивать новые знания воспитанникам учреждений помогают «Волонтеры образования».

При поддержке Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса в регионе начинают работу новые проекты по поддержке пожилых людей «Новые горизонты» и лиц с ограниченными возможностями здоровья «На крыльях».

Подключиться к работе добровольческих и волонтерских отрядов может любой желающий. Для этого можно обратиться в региональное министерство молодежной политики или Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.