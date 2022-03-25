В Кузбассе на реализацию дополнительных мероприятий для снижения напряженности на рынке труда направят свыше 655 млн рублей. Средства запланированы в рамках реализации госпрограммы «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014–2024 годы». Предусмотренные меры помогут сохранить уровень доходов жителей региона, находящихся под угрозой увольнения или в режиме неполной занятости.



«В Кузбассе стабильная ситуация на рынке труда: в базе службы занятости более 38 тысяч вакансий, при этом зарегистрировано 11 тысяч безработных. Таким образом, мы можем трудоустроить не только тех, кто находится под угрозой увольнения, но и беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, если они выберут наш регион для жизни. При необходимости будет организовано бесплатное обучение по востребованным профессиям», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



Средства, выделенные из федерального и областного бюджетов, направят на предоставление субсидии работодателям на организацию общественных работ для безработных и тех, кто находится в поиске работы, а также на временное трудоустройство сотрудников, находящихся под риском увольнения.



Предусмотрена возможность профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования работниками промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Предлагаются различные формы обучения, например, с отрывом и без отрыва от производства, с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.



Также работодатель может получить субсидию в размере минимальной оплаты труда, увеличенную на сумму страховых взносов и районный коэффициент на период до трех месяцев при трудоустройстве сотрудника в возрасте до 30 лет (до 70,5 тысячи рублей).



Кроме того, в числе мер поддержки занятости – содействие в организации предпринимательской деятельности и финансовая поддержка при открытии собственного дела.