В рамках программы реверсной бизнес-миссии Кузбасс посетили представители 6 узбекских компаний из Ташкента и Бухары. По итогам достигнуты предварительные договоренности о поставках кузбасских товаров и услуг в Узбекистан. Заключено 3 соглашения о сотрудничестве, планируется вести дальнейшие переговоры о взаимовыгодных проектах. ⠀



«Бизнес-миссии зарубежных предприятий являются одним из самых эффективных и надежных способов поиска партнеров в других странах. Существенный плюс такого формата – возможность на месте увидеть производственный потенциал компаний и обменяться опытом. В Кузбассе мы рассматриваем Узбекистан как одного из перспективных партнеров в экспорте несырьевых товаров и услуг», – отметил заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию Сергей Ващенко.



Со стороны Кузбасса участие в бизнес-миссии приняли 10 малых и средних компаний – производители промышленного весового оборудования, систем видеонаблюдения и видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, проектные организации, медицинские центры и клиники. Предприятия региона провели встречи с представителями Узбекистана в формате «биржи контактов» в Кузбасском технопарке, а также индивидуальные переговоры с выездом на предприятия кузбасских производителей в Кемерове, Ленинске-Кузнецком и Новокузнецке.



Инвестиционное агентство Кузбасса презентовало гостям инвестиционный потенциал региона. Узбекская сторона проявила интерес к медицинскому туризму своих граждан в клиники Кузбасса. Для региона это хорошая возможность реализовать одну из целей федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того, подписано соглашение о поставках в Узбекистан весового промышленного оборудования кузбасского производства. В этом направлении также наметились хорошие перспективы сотрудничества. Кузбасским компаниям, которые заинтересованы в поиске зарубежных партнеров, всю необходимую помощь готовы оказать в Центре поддержки экспорта Кузбасса.