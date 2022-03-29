В Кузбассе проходит форум Российского общества «Знание»

В рамках федерального просветительского проекта «Умный маршрут» Российского общества «Знание» в Кемеровском госуниверситете проходит молодежный форум «Ментальное здоровье». Эксперты в области психологии, коммуникаций и представители экстренных служб учат студентов справляться с тревожностью и стрессом, чувствовать себя гармонично в эпоху перемен и полноценно реализовывать свой потенциал.

«Проект общества “Знание” несет в себе важную функцию, помогая формировать здоровое общество. В современном мире, когда буквально на каждом шагу мы сталкиваемся со стрессами, о ментальном здоровье, как и о физическом, нужно полноценно заботиться и ежедневно его укреплять. Если человек психологически здоров, то он понимает смысл своего существования и действует осознанно, продуктивно работает, с пользой для себя отдыхает, конструктивно выстраивает отношения с другими людьми и вносит полезный вклад в развитие своей страны», – сказал на открытии форума заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

На форуме можно получить комплекс актуальных теоретических знаний и закрепить их на мастер-классах.

Правильно и быстро преодолевать состояние стресса молодежь обучает фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Москвы Владимир Варнавский.

Кандидат экономических наук, директор Научно-исследовательского центра креативных индустрий, директор «Школы будущих президентов» Алексей Ильин рассказывает, какие правила гигиены сознания следует соблюдать и как повышать медиаграмотность.

Способами развития критического мышления и особенностями экологичной коммуникации с участниками делится Надежда Белова, доцент РАНХиГС, руководитель Центра коучинга, фасилитации и дизайн-мышления.

Актуальную тему цифровой преступности студенты обсуждают с руководителем направлений SMM и PR в «Бургер Кинг Россия», специалистом по личному брендингу в соцсетях Андреем Фрольченковым. Он рассказал, как защищаться от краж данных и фейковых новостей.

О том, как справиться с выгоранием, если очень увлечен своим делом, студенты узнают от психоаналитика, эксперта по эмоциональному выгоранию Алексея Пережогина.

Основатель «Лаборатории осознанного бизнеса», консультант по организационному развитию, арт-терапевт и магистр психологии Светлана Гончар обратит внимание на необходимость прокачки эмоционального интеллекта. Это помогает лучше понимать себя и других, осознанно принимать решения и конструктивно реагировать на сложные ситуации.