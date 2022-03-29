До конца 2022 года в 20 муниципалитетах региона запланировано строительство и запуск 77 модульных ФАПов, амбулаторий, поликлиник. В сельские больницы приобретут 68 новых санитарных автомобилей. В онкологическую службу поступит 17 единиц современного оборудования, в кардиологическую – 30 аппаратов, включая ангиограф, МРТ и КТ. Более 200 единиц оборудования – в первичное звено здравоохранения.

«В регионе многое делается для создания современной инфраструктуры здравоохранения. Несмотря на сложную экономическую и геополитическую ситуацию строительство и ремонт медицинских организаций будут продолжены в полном объеме. Оперативно решаем вопрос по импортозамещению нового оборудования. Большая часть современной медтехники, поступающей в поликлиники и больницы региона – отечественные образцы, которые по характеристикам не уступают импортным аналогам. Необходимо, чтобы все жители региона имели доступ к качественной медицине, а наши врачи и медсестры работали в современных условиях», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

По информации министерства строительства Кузбасса, в 2022 году в Кемерове завершится первая очередь капремонта Кемеровской городской клинической поликлиники № 5, а в Киселевске – зданий для поликлиники № 3 и детской поликлиники № 4. Всего в новых условиях начнут принимать пациентов 6 поликлиник и больниц. На финальной стадии – реконструкция здания больницы в поселке Каз Таштагольского района. Более 4 тыс. жителей ждали эту больницу почти 5 лет.

В Междуреченске строится новая городская больница-стационар. Семиэтажное здание рассчитано на 186 коек и включает диагностический центр, отделение хирургии, травматологии, гинекологии, приемно-диагностическое, диализный центр, терапию, первичное сосудистое отделение и операционный блок. Также здесь капитально отремонтируют поликлинику и диагностический центр. Таким образом, к концу 2022 года в городе появится полностью обновленный лечебно-диагностический больничный комплекс.

В рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» до 2025 года запланировано проведение капитального ремонта 147 объектов, 23 из которых – в текущем году. В 2022–2025 гг. в рамках проекта в медицинские организации будет поставлено 860 единиц медицинского оборудования, из них в 2022 году – 201 единица, в том числе 7 маммографов, 1 компьютерный томограф, 8 флюорографов, 24 рентгеновских аппарата, 1 остеоденситометр. Для сельских территорий приобретаются новые автомобили. Всего в Кузбасс за 5 лет поступят 225 единиц автотранспорта. В 2021 году медицинские организации региона уже получили 105 автомобилей, до конца 2022 года поступят еще 68 машин.

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в 2022–2024 годах в 3 медицинские организации (Кузбасский клинический онкологический диспансер имени М.С. Раппопорта, Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского и Прокопьевская городская больница) запланировано приобретение 65 единиц медицинского оборудования. В 2022 году будет поставлено 17 единиц, в том числе аппарат МРТ в Новокузнецкий филиал Кузбасский клинический онкологический диспансер им. М.С. Раппопорта. Для размещения техники возводится здание диагностического корпуса. В Кемерове взамен устаревшего будет поставлен новый современный ускорительный комплекс для лучевой терапии.

В 14 медицинских организациях региона создаются центры высокого сердечно-сосудистого риска. В настоящее время идет освоение полученной диагностической аппаратуры, обучение специалистов функциональной и ультразвуковой диагностики кардиологов и терапевтов новым методикам работы. В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году планируется провести дооснащение диагностическим и реабилитационным оборудованием 12 медицинских организаций, на базе которых функционируют сосудистые центры. В том числе планируется приобрести 6 современных аппаратов УЗИ.

Особое внимание уделяется усилению кардиослужбы в южной агломерации. В Новокузнецком филиале Областного кардиодиспансера на 2022 год запланировано строительство диагностического корпуса, открытие кабинета компьютерной томографии и нейрохирургического отделения, ориентированного на проведение операций при острых нарушениях мозгового кровообращения и плановых операций на сонных артериях для профилактики ишемических инсультов.