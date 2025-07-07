Заявки до 1 сентября могут подать мамы несовершеннолетних детей и находящиеся в декрете женщины. Обязательное условие – собственная бизнес-идея. Для конкурсанток проведут пятидневный тренинг, в ходе которого опытные наставницы помогут участницам превратить свой замысел в рабочую схему, рассчитать стратегию продвижения и разработать готовый бизнес-план. Помимо этого, будут организованы экскурсии по действующим предприятиям.

Свои бизнес-проекты конкурсантки представят в финале регионального этапа. Победительница получит 150 тыс. рублей на открытие своего дела. Если федеральное экспертное жюри включит кузбасский проект в топ-25 по стране, то его автор поедет в Москву на всероссийский этап. Там за первое место обещают 1 млн рублей, за второе – 500 тыс. рублей, 250 тыс. рублей получит занявшая третью строчку финалистка.