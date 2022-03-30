Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика». Участники обсудили меры по сохранению устойчивого функционирования энергетики и энергетической инфраструктуры в условиях внешнего санкционного давления. Особое внимание было уделено импортозамещению в отрасли.

«Ключевая задача сейчас – работа с отечественными предприятиями, которые могут дополнительно производить оборудование для ТЭК или с теми, которые ранее его не производили, но имеют все возможности для этого. Минэнерго совместно с Минпромом сформировали перечень такого оборудования и оперативно работают с компаниями и предприятиями, которые готовы поставлять на отечественный рынок оборудование для нашего энергетического комплекса», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Как рассказал Александр Новак, в условиях санкций в России утвержден план первоочередных действий по обеспечению стабильности экономики, в котором обозначены общесистемные и отраслевые меры. Системные меры включают в себя в том числе установление кредитных каникул, льготных программ кредитования, снижение регуляторных издержек на отечественный бизнес, поддержку малого и среднего бизнеса, вопросы, касающиеся снижения налоговой нагрузки и налоговых обязательств. Отраслевые меры затрагивают области электроэнергетики и нефтегазового комплекса.

«Наступило время быстрых решений. По работе топливно-энергетического комплекса от регионов пришло уже более 70 предложений, и они продолжают поступать. Задача нашей рабочей группы – аккумулировать их, доводить до правительства, смотреть, какие меры помогли, что изменилось. Совместная работа позволит нам выработать наиболее эффективные решения», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Прогнозируемые проблемные вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса в условиях внешнего санкционного давления и предложениях по их решению рассмотрели министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов и председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии» Александра Панина.