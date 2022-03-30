Работа по вводу в оборот брошенных земель в регионе активно ведется с 2018 года. За 4 года удалось вернуть в сельскохозяйственный оборот 83,5 тысячи гектаров земель (2018 год – 9,9 тыс. га, 2019 год – 12,3 тыс. га, 2020 год – 20,6 тыс. га, 2021 год – 40,7 тыс. га). В текущем году планируется ввести 40 тыс. га. Губернатором поставлена задача – за ближайшие 3 года вернуть еще 100 тыс. га пашни.



Ввод брошенных земель в сельскохозяйственный оборот – стратегическая задача для развития сельского хозяйства Кузбасса. В новых экономических реалиях, урожай, собранный с каждого дополнительного гектара земли, – вклад в продовольственную обеспеченность региона. Нам важно максимально эффективно использовать сельскохозяйственные угодья, содействовать аграриям в модернизации производства для формирования в регионе собственного продовольственного и семенного запаса», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



В Минсельхозе Кузбасса отметили, что планы по вводу земель для каждого сельского муниципалитета формируются индивидуально по итогам выездных совещаний, которые прошли в зимний период под руководством заместителя председателя правительства Кузбасса по АПК Дениса Ильина. В работе принимают участие представители комитетов по управлению государственным и муниципальным имуществом, руководители сельхозпредприятий и фермеры. В каждом муниципалитете был проведен анализ неиспользуемых земель, собственность на которые не разграничена, с целью их межевания и дальнейшего предоставления для использования. Составлены паспорта сельскохозяйственных угодий, куда вошли все земли в разрезе землепользователей и видов собственности.



Наибольшие площади земель, подлежащих возврату в сельскохозяйственный оборот, расположены в Тяжинском, Яшкинском, Мариинском, Беловском, Ижморском округах. Минсельхозом Кузбасса подготовлен план обработки неиспользуемых площадей до 2026 г.