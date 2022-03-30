В ходе прямой линии 22 марта губернатор Сергей Цивилев поручил главам муниципалитетов, из которых поступило больше всего вопросов, пообщаться с жителями в прямом эфире.

«Взаимодействие с жителями – самое важное направление нашей работы. Обратная связь позволяет выявить и оперативно отреагировать на проблемные темы. Главы муниципальных образований на регулярной основе будут общаться с жителями в рамках прямых линий и отвечать на вопросы, волнующие кузбассовцев», – сказал Сергей Цивилев.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на проблемные вопросы жителей, которые поступили в результате прямого эфира губернатору Сергею Цивилеву, ответил в ходе личной встречи с новокузнечанами на внеочередном объезде районов города. Новокузнечан интересовали открытие родильного дома № 3 в Новоильинском районе, завершение реконструкции Арены кузнецких металлургов, благоустройство пешеходных зон к школе № 77, строительство новой школы в Куйбышевском районе Новокузнецка взамен аварийной школы № 9, а также ремонт и обеспечение квалифицированными кадрами поликлиники № 5. Множество вопросов поступало по поводу газификации частного сектора города, в частности, на улице Успенской Куйбышевского района. Все ответы размещены в Telegram-канале Сергея Кузнецова.

Первый прямой эфир в новом формате провел глава Яйского муниципального округа Евгения Мяленко. В социальной сети «ВКонтакте» он ответил на 19 вопросов. Жители затронули темы переселения из аварийного жилья, строительство и ремонт дорог, благоустройство, работу по возвращению в сельхозоборот брошенных земель, оснащение стадиона «Луч» спортивным оборудованием, открытие ФАПа в поселке Майский. Отвечая на вопрос жительницы из поселка Турат о ремонте кровли Туратского сельского клуба, Евгений Мяленко ответил, что в муниципальном бюджете предусмотрены на эти цели средства и работы запланированы на май 2022 года. С вопросом о качестве воды в период приближения паводка обратилась Татьяна Владимировна из пгт Яя. «Проблем с качеством воды не будет. На объекте системы водоснабжения и водоотведения ведется полный комплекс мероприятий по капитальному ремонту системы, на сегодняшний день была проведена работа замены сорбирующих материалов в 20 фильтрах, заменена полностью обвязка фильтров, ведется ремонт кровли здания», – ответил Евгений Мяленко.

На прямой эфир главы Промышленновского округа Сергея Федарюка в социальной сети «ВКонтакте» от жителей поступило 42 вопроса. В основном они интересовались ценообразованием на продукты питания, получением мер государственной поддержки, благоустройством территории. Строительством новой современной школы в пгт Промышленная поинтересовалась жительница Ирина, на что получила ответ, что уже определен участок под строительство новой школы по улице Механической. Сейчас проводятся исследования почвы, грунтовых вод и возможности проведения коммуникаций. Далее проект будет направлен для включения в федеральную программу для строительства школы. На вопрос многодетной матери Светланы, которая поинтересовалась, где в этом году планируется установить детские спортивно-игровые площадки, Сергей Федарюк ответил, что за последние три года на территории округа установлено 30 детских игровых площадок. В этом году в рамках губернаторской программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива» будет реализовано семь проектов благоустройства детских игровых площадок: одна – в парке культуры и отдыха в Промышленной, три – в деревнях Колычево, Каменка и Щипицино, три – в селах Лебеди, Абышево и Морозово.

Во время своего прямого эфира глава Новокузнецкого района Андрей Шарнин рассказал о том, как Новокузнецкий район готовится к предстоящему паводку и затем ответил на вопросы жителей. По словам Андрея Шарнина, по предварительному прогнозу в зону возможного подтопления попадает 33 населенных пункта, более тысячи домов, 528 дач. В связи с этим в них заблаговременно создается запас продуктов, медикаментов и топлива. Для обеспечения контроля за гидрологической обстановкой на территории района будут задействованы 3 стационарных гидрологических поста (Росгидромет) и 11 временных постов сельских поселений. Во время прямой линии жители района смогли задать свои вопросы как в социальной сети «ВКонтакте», так и по телефону. На большинство вопросов глава района дал ответы во время прямого эфира. Несколько обращений взяты в работу под личный контроль. Вопросы касались выделения аварийного жилья, земельных участков для крестьянских фермерских хозяйств, строительства и ремонта дорог в поселке Кузедеево и в поселке Рассвет. Также прозвучал вопрос о расчистке от снега дорог в поселке Степной. Жительница села Костенково задала вопрос о строительстве амбулатории. Андрей Шарнин рассказал, что строительство Костенковской амбулатории запланировано на 2022 год. Просьбу благоустроить в селе Красулино отдельное место для отдыха мам с детьми от жительницы села глава района порекомендовал вынести на обсуждение односельчан.