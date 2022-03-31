20 крестьянско-фермерских хозяйств и 13 сельхозпредприятий получили финансовую поддержку из регионального бюджета на общую сумму 258,1 млн рублей. Отбор производителей молока на получение субсидий прошел в январе-феврале текущего года.



«Стабилизация и устойчивое развитие сельхозтоваропроизводителей являются социально-экономической задачей, обозначенной в качестве приоритета стратегии развития Кузбасса до 2035 года. Главный инструмент стабилизации – государственная поддержка. Для этого в регионе работает несколько программ. Благодаря их реализации мы ожидаем достижения самообеспеченности молоком и, как следствие, развития села и повышения привлекательности рабочих мест в сфере агропромышленного комплекса», – сказал Сергей Цивилев.



Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока предоставляются в соответствии с постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 22.03.2013 № 119.



Документы подали 35 сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством молока. Для получения государственной поддержки им необходимо было подтвердить наличие благополучного стада, сохранность поголовья коров на отчетный период, а также наличие затрат на производство молока.



В целом на развитие животноводства Кузбасса в 2022 году планируется направить 575,3 млн рублей.