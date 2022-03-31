На встрече с землячеством, которая прошла в Москве по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, присутствующие выразили свою поддержку спецоперации по освобождению Украины от неонацистов и выступили с обращением к сибирякам и землякам, живущим сейчас в разных концах мира.



В обращении говорится: «Огромная тревога и осознанная ответственность за судьбу мира, за жизнь на нашей родной земле заставляет нас обратиться к вам, жители Кузбасса, регионов Сибири, и всего мира России о необходимости сплочения и единства в непростые для нас дни. Восемь лет на территории Донецкой и Луганской народных республик гремят взрывы. Восемь лет их жители подвергаются настоящему геноциду. Руководство Украины вынашивает агрессивные планы, реализация которых может привести к страшным и непоправимым последствиям для всей планеты. Финансируемые Западом разработки запрещенного во всем мире биологического оружия для применения на территории России, заявления о производстве ядерного вооружения – все это прямая и главное – реальная угроза нашей стране.



В этих условиях нарастающей агрессии руководство Российской Федерации приняло вынужденное, очень тяжелое, но единственно верное решение – оборонять и сохранять своих людей, свою культуру, свой язык. И если подобное решение принято нашим президентом, значит, выбора не было. В то время, когда наша армия, наши солдаты, рискуя жизнью, освобождают братскую Украину от нацистов и бандеровцев, на Россию обрушились новые масштабные санкции. Они направлены фактически на все сферы нашей жизни – от промышленности до спорта и культуры. Нас стараются разобщить, вселяя сомнения в правильности действия руководства нашей страны и нашей армии, особенно уповая на молодое поколение.



Мы должны противопоставить этим атакам свои разум и здравомыслие, поддержать нашего президента и сплотиться вокруг него. Вся история нашей страны показывает, что мы не только в силах преодолеть любые трудности, мы выходим из них победителями и становимся еще сильнее. Нет никакого сомнения, что так будет и на этот раз. За Россию, за президента, за будущее наших детей!».



Напомним, во встрече приняли участие известные деятели России, которые принимают активное участие в жизни и развитии региона: Владимир Машков, Николай Валуев, Дмитрий Маликов и другие.