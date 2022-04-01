Губернатор Сергей Цивилев выступил на совещании вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями органов госвласти, турбизнеса, инвесторами и экспертами. Участники обсудили меры поддержки туристической отрасли в условиях санкций, развитие внутреннего туризма и подготовку к летнему туристическому сезону 2022 года.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в Кузбассе один из самых динамично развивающихся туристических кластеров. «Я очень благодарен губернатору Сергею Цивилеву за активное участие и самый мощный промоушен из субъектов Российской Федерации. В регионе очень активно развиваются и деловой, и спортивный туризм. Кузбасс примет форум «Россия – спортивная держава», международные спортивные игры «Дети Азии» и много других очень важных событий. Вы можете показать пример эффективного использования инструментов поддержки, которые разработало правительство».

В своем выступлении Сергей Цивилев подчеркнул, что к развитию индустрии туризма нужно подходить комплексно. Он отметил, что драйвер выхода из кризиса – строительная отрасль. Так, огромный вклад в развитие экономики дает строительство гостиниц. Губернатор подчеркнул, что при проектировании туристической инфраструктуры важно предусмотреть возможность оздоровительных программ для туристов, а также площадок для проведения совещаний, форумов, объединений. Также туристическая отрасль кардинально влияет на развитие всей транспортной инфраструктуры.

«В Кузбассе из-за санкций мы добавили количество новых проектов в области туризма и сдвинули сроки влево. Все проекты рассматриваются на Штабе по развитию экономики. Мы создаем беспрецедентные условия для выдачи всех разрешений, оформлений. Сотрудничаем с Федеральным агентством по туризму и Корпорацией Туризм.РФ, проекты идут при их полной поддержке. Спасибо за поддержку и активную совместную работу», – рассказал Сергей Цивилев.

Особо глава региона отметил СТК «Шерегеш»: «Мы вошли в топ российских курортов, ожидаем, что по итогам зимнего сезона посещаемость намного превысит 2 миллиона туристов. Наша основная задача – сделать «Шерегеш» одним из лучших круглогодичных курортов мира».

«Согласен, что стройка – драйвер развития, нужно готовить инфраструктуру, переключать на себя туристические потоки. Важно, что Кузбасс не отказался ни от каких проектов и ускорил сроки их реализации», – подытожил Дмитрий Чернышенко.

Также Сергей Цивилев рассказал, что в Кузбассе планируется провести фестиваль «Ночь Юрия Гагарина», на который приглашен Борис Валентинович Волынов, кузбассовец из первого отряда космонавтов. Глава региона отметил, что ожидается около 8 тыс. гостей и пригласил поучаствовать всех участников совещания.