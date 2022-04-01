По поручению губернатора Кузбасса в марте «Поезда здоровья» работали в Тайге, Калтане, Березовском, Полысаеве, Яе, Топках, Осинниках и Мариинске. Жители отдаленных территорий получили возможность пройти обследование.



«Мы направляем “Поезда здоровья” в отдаленные населенные пункты нашего региона. На место приезжают передвижные комплексы, необходимые для диагностики различных заболеваний. Важно, чтобы болезни выявлялись на ранних стадиях, чтобы вовремя начать лечение и повысить вероятность благоприятного прогноза для пациента. Человек, не выезжая из своего малого города или деревни, может за один раз пройти обследование. Таким образом мы решаем задачу доступности медпомощи для жителей отдаленных территорий», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



За время работы «Поезда здоровья» в марте проведено 438 маммографических и 603 флюорографических исследования; 424 человека прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию; 149 – вакцинировались от коронавируса. Передвижной учебно-симуляционный комплекс Кузбасского медицинского колледжа посетили 846 человек.



Напомним, в состав «Поезда здоровья» входят передвижные флюорограф, маммограф, ФАП, пункт обследования на ВИЧ-инфекцию Кузбасского центра по профилактике и борьбе со СПИД. Обследования проводятся бесплатно, в порядке живой очереди. Кроме того, работает передвижной учебно-симуляционный комплекс Кузбасского медицинского колледжа. Его представители рассказывают, как правильно оказывать первую помощь – накладывать повязки на раны и проводить базовую сердечно-легочную реанимацию.