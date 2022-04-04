В доме номер 10 на улице 40 лет Октября кемеровчане бьют в колокола. Здание прошлого века остро нуждается в ремонте, подвергая опасности здоровье своих жильцов. В ситуации разбирался Сергей Ищенко.

Марина Попова проводит экскурсию по санузлам дома номер 10 на улице 40 лет Октября. Проблемы с водой и удобствами — лишь небольшая часть бед кемеровчан. Которая приводит к другим трудностям. Пару лет назад обрушилась стена в прачечной. Её заменили, но появилась плесень. Деревянные перекрытия начали гнить.

Постоянная сырость не только разрушает строение, но и делает его опасным. Мокрая, давно не менявшаяся проводка до добра не доводит, а с пожарной безопасностью в доме тоже беда.

До управляющей компании мы так не дозвонились. Отвечая на звонки, в «Жилищном тресте Кировского района» ссылаются на отсутствие руководства на месте. Нашим же зрителям, обратившимся в редакцию, обещали, что ремонт сделают в 2021 году, но сроки перенесли. Заверили: приведут в порядок дом, где некоторые окна в коридорах заделаны оргстеклами и не работают батареи, в 22-25 годах.

В поисках поддержки кемеровчане обратились в прокуратуру и уже оставили свою жалобу на сайте «Кузбасс. Онлайн». Ждут ответа и экспертиз. Надеясь, что 21 век придёт и в их жизнь.

Автор: Сергей Ищенко