В Кузбассе прокуратура исключила из плана свыше 2,5 тысяч проверок предпринимателей. Действовать смягчённый для бизнеса режим будет до конца этого года. Это одна из антикризисных мер, принятых президентом РФ Владимиром Путиным. Какие ещё меры поддержки доступны в это непростое для экономики страны время, расскажем в сюжете.

У Павла и Ксении несколько совместных направлений бизнеса. МФЦ, где жители могут получить ряд услуг: от страхования до оформления госномеров. Кроме того, пять лет назад открыли медицинский центр.

Чета предпринимателей следит за федеральными и региональными мерами поддержки своей сферы и неоднократно к ним прибегала. В 2019 году воспользовались субсидией по социальному предпринимательству и семейному бизнесу.

На сайте кузбасского центра «Мой бизнес», а также цифровой платформе регионального центра финансовой грамотности населения региона собрана вся актуальная информация по антикризисным мерам поддержки. Здесь вы сможете найти подробности про налоговые льготы, субсидии за трудоустройство молодёжи, узнаете, как получить грант и многое другое. Кроме того, в непростое время можно воспользоваться кредитными каникулами.

Найти больше информации в части мер поддержки поможет и наша программа «Финансовый эксперт». Все выпуски доступны на сайте канала «Кузбасс Первый» в разделе «Проекты».

Автор: Кристина Орехова