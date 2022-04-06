Те, кто вышел на прямую связь с губернатором в марте — а это более 2 тысяч человек — получили ответы на свои обращения. Что волновало жителей и какая работа ведётся — в следующем сюжете.

В девятиэтажный дом по адресу Берёзовая роща, 38 Софья Орлова переехала под Новый год. Квартиру получила как сирота. Уже несколько месяцев все новосёлы ежедневно делают вынужденную зарядку: вверх и вниз по ступенькам. Лифт до сих пор не работает.

В ситуации разбираются. Хорошая новость для собственников — лифт должны включить до 1 мая.

Другая проблема волнует жителей Ленинска-Кузнецкого. Горожане платят за отопление не ежемесячно, а один раз в год. За 2021-ый пришли огромные счета. Сегодня специалисты Госжилинспекции и прокуратуры начали проверять счётки и разбираться в корректности начислений.

В течение недели каждый день на связь выходят заместители губернатора и руководители структурных подразделений администрации Правительства области. Завтра на прямую связь выйдут заместитель председателя Правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко и уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Валентина Богатенко. Обращения принимаются с 15:00 до 17:00.

Автор: Анастасия Подоляко