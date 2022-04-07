Сделать свой выбор могут жители старше 14 лет. Тему продолжит Арина Мерлова.

Главное — проявить инициативу. Уже отобраны 114 общественных территорий в 19 городах и районах Кузбасса.

В итоге выберут 54 объекта. Работы проведут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Обновление будет включать в себя ремонт пешеходных дорожек, освещения, установку малых архитектурных форм и, конечно, озеленение.

Проявить инициативу может житель любого муниципалитета Кузбасса старше 14 лет, подтвердивший свою личность через сервис «Госуслуги». Голосование запустят на сайте za-gorodsreda.ru. Только в Кемерове в списке представлены 17 объектов. Победят 11.

Кстати, помогать пенсионерам сделать свой выбор будут волонтёры. До 15 апреля будут определены графики работы островков для голосования. Они разместятся в многофункциональных и торговых центрах, на других популярных площадках.

Автор: Арина Мерлова