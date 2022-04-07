В марте профессиональные спортсмены для сотрудников ГАИ провели практикум по экстремальному вождению автомобилей. А в минувшую среду признанный мастер единоборств показал правоохранителям нестандартные приемы в силовом противостоянии.

Обезвредить не навредив. Основная тема занятий сотрудников новокузнецкой ГАИ с двукратным чемпионом мира по панкратиону Андреем Кошкиным. Во время службы ситуации бывают разные, и людям в форме важно уметь обезвредить правонарушителя так, чтобы и себя обезопасить и оппоненту травмы не нанести. Действующий боец ММА и показывал инспекторам ДПС простые приемы. В простоте которых и кроется неожиданность в случае схватки.

На новые занятия надеются и сотрудники ГАИ, которые исходят из народной мудрости — кто предупрежден, тот вооружен. Лучше знать, как себя вести в экстремальной ситуации и никогда в ней не оказаться, чем столкнутся с вызовом, не имея соответственных навыков.

Автор: Сергей Ищенко