Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Решение связано с тем, что в 2021 году заповедник был включен ЮНЕСКО в международную сеть биосферных резерватов.

«Работа с особо охраняемыми природными территориями актуальна для сохранения биологического разнообразия в таком промышленном регионе, как КуZбасс. Присвоение статуса биосферного заповедника позволит участвовать в международных проектах по развитию особо охраняемых территорий и изучению редких краснокнижных видов. Важно, что здесь активно развивается экотуризм: в год «Кузнецкий Алатау» посещают около 25 тысяч человек. Новый статус будет способствовать привлечению сюда в том числе туристов из зарубежных стран», — сказал губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.

Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» организован 27 декабря 1989 года. Он расположен в пределах Междуреченского, Тисульского муниципальных округов и Новокузнецкого района, занимает площадь более 400 тыс. га, или около 5% территории региона. Помимо природоохранной, сотрудники занимаются научной и эколого-просветительской деятельностью.

В заповеднике сохранились уникальные природные комплексы гор Кузнецкого Алатау, а также ледники, карстовые озера и болота. В «Кузнецком Алатау» обитают редкие виды животных и птиц, в том числе сибирский северный олень, сибирская кабарга, большой подорлик и другие. Значительная часть заповедника покрыта таежными лесами из пихты, ели и сибирской кедровой сосны. Здесь встречается множество редких растений, в том числе родиола розовая, горечавка, патриния сибирская.

Всего в КуZбассе создана 31 особо охраняемая природная территория общей площадью более 1,5 млн га, которые занимают более 16 % общей площади региона. Это один из самых высоких показателей среди регионов Сибири. В систему территорий с особым охранным статусом КуZбасса входят три территории федерального значения: заповедник «Кузнецкий Алатау», Шорский национальный парк и памятник природы «Липовый остров». Кроме того, есть 24 территории регионального значения (5 памятников природы и 19 государственных природных заказников) и 4 — местного значения. В настоящее время ведется работа по созданию еще двух особо охраняемых природных территорий. Общая особо охраняемая площадь, таким образом, приближается к пятой части всего КуZбасса.

По закону на особо охраняемых природных территориях запрещены добыча полезных ископаемых, заготовка древесины и лекарственных растений, строительство, разведение костров, организация свалок.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.