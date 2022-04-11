В Таштаголе группа ребят с особенностями здоровья завершила курс тренинга «Лига мечты». Программа реабилитации детей с помощью катания на горных лыжах действует при поддержке фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» совместно с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Наша съемочная группа побывала на финальной тренировке и не переставала удивляться, глядя на то, как освоились ребята на горном склоне.

Сначала разминка, а затем катание на горных лыжах. Для восемнадцатилетнего Ивана это развлечение до сих пор было за гранью возможного. У него с рождения ДЦП. Все эти годы родители бились за сына. Ему пришлось пережить много операций, чтобы просто научиться ходить. Теперь — при поддержке сертифицированного инструктора — новая покоренная высота.

Сейчас сложно даже представить, что эти дети, так легко скользящие по склону, еще 10 дней назад впервые встали на горные лыжи. Каждый день занимались по часу. И вот 6-летний Назар уверенно спускается на лыжах. Кстати, мама заметила, что у мальчика и в целом поведение изменилось.

Программа реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» стартовала 6 лет назад. За это время ее участниками стали 450 ребят из территорий присутствия компании. Диагнозы у всех разные. Но неизменно одно.

СУЭК берет на себя все затраты — проживание, питание, оплата тренировок. Участники по максимуму используют каждый момент. И вот результат — эта группа в полном составе научилась кататься на горных лыжах.

Дружба участников и организаторов проекта выросла до ежегодного фестиваля. В этом году он состоялся уже второй раз. Собрал ребят из разных курсов.

Очередной курс завершен. На прощание всем участникам — подарки от фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Впереди — новые вершины. Но после «Лиги мечты» покорять их уже гораздо проще.