Ранее в Ростуризме сообщили о сокращении сроков на покупку путёвок и туров для взрослых, но спустя время их продлили. Теперь организовать отдых и получить кешбэк можно до 15 апреля. Условия те же. А еще больше сроки по программе детского кешбэка. Подробнее расскажет Елизавета Матико.

Условия три: выбрать лагерь из списка, уложиться в установленные сроки и оплатить отдых картой «Мир». Именно эта информация на сегодняшний день важна для родителей, которые планируют летний досуг своего ребёнка. В таком случае можно претендовать на возврат средств до 50 процентов от стоимости путевки. Однако деньгами государство вернёт не более 20 000 рублей.

В этом году детский туристический кешбэк действует с 1 мая до 31 августа. В списке — 1944 предложения. География путешествий широка. В перечне Краснодарский край и Крым. Есть и Кузбасс.

Удобна программа и тем, что по ней не ограничено количество купленных путёвок. Ребёнка можно отправить отдыхать на одну смену, две или даже три. В один и тот же или разные лагеря. Все подробности можно найти на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря». По направлению Кемеровская область-Кузбасс сегодня там 25 предложений.

Автор: Елизавета Матико