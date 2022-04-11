На прошлой неделе в кемеровской многоэтажке по адресу проспект Ленина, 98 произошел пожар в подъезде. Как говорят жильцы, замкнула проводка в электрическом щитке. И возгорание, с их слов, было вполне ожидаемым. Почему? Разбиралась Арина Мерлова.

Это произошло в пятом часу дня. Многие жильцы были дома. Говорят, не сразу осознали, что происходит. Дым и запах из подъезда быстро проникал в квартиры. Видимости никакой. Повезло — спасатели приехали оперативно. Успели вывести всех. Никто не пострадал.

Логичный итог. Жильцы уверены: инцидента можно было избежать. Если бы управляющая компания занималась электрикой. Проводку давно пора менять — кабели периодически трещали.

В обслуживающей организации пояснили: действительно, капитального ремонта проводки не было никогда. И запланированы работы только на 2026 год. Но, по мнению руководства компании, поводов для переживания нет.

Тем временем государственный пожарный надзор Кемерова продолжает проверку и устанавливает точную причину возгорания. Электроснабжение восстановили. В ближайшее время будет проведён капитальный ремонт подъезда.

Автор: Арина Мерлова