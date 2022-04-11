Техническое переоснащение от диагностики до полной реабилитации. Отделения, лаборатории и медицинские службы Кузбасса регулярно получают новое оборудование. Оно приходит в регион практически каждую неделю. О большой больничной модернизации, в сюжете Анастасии Подоляко.

Для работников лаборатории Областной больницы имени Беляева последние полгода — время перемен. В декабре переехали в помещение, которое в 5 раз просторнее предыдущего. На дополнительных площадях постепенно устанавливают новые аппараты. Уже в этих кабинетах проводится более 1,5 тысяч исследований в сутки.

В экспресс-лаборатории проводят клинические, биохимические и иммунологические исследования. Всего более 200 показателей. И уложиться нужно в условный «золотой час». То есть выполнить анализ за 60 минут. Новые аппараты заметно экономят время. И это очень важно, когда дело касается экстренной постановки диагноза.

Модернизируются все этапы здравоохранения: от диагностики до реабилитации. В Беловской городской больнице номер 1 появился велоэрготренажёр. Он помогает восстанавливаться пациентам после инсульта и различных травм.

Поставки оборудования продолжаются. В этом году в регион поступит более 200 единиц техники. В основном это рентген-аппараты, маммографы и флюорографы.

Упор — именно на диагностику. Потому что в большинстве случаев раннее выявление заболевания увеличивает шансы на выздоровление.

Автор: Анастасия Подоляко