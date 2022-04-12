Ответить на вопросы о внеземном пространстве и нарисовать космос. В Техникуме индустрии питания и сферы услуг прошёл тематический квест. Победителей ждал приз. Хороший подарок, как известно, сделан своими руками. Вдвойне приятно, если он ещё и вкусный. В этом убедилась Анастасия Подоляко.

Софья — будущий кондитер. И пока она на кухне заканчивает сладкий макет космоса, её коллеги по цеху проходят квест. Разумеется, тематический. Станций, как и планет — 9. Команды — группы первокурсников. Для них квест — это ещё и игра на сплочение.

И командная работа, кажется, уже дала результат. Пока один человек давал интервью нашей съёмочной группе, остальные настолько поддерживали, что за кадром подсказывали слова.

И снова возвращаемся к нашему торту. Он стал главным призом для победителя. Три килограмма + шоколадные декорации. За таким подарком выходить только всей командой.

Автор: Анастасия Подоляко