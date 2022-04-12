Необычное приветствие сегодня рано утром увидели пассажиры, прибывшие по воздуху в Кемерово и Новокузнецк. Проснулась примерно в одно время с артистами, прочувствовала атмосферу и сняла этот сюжет Елизавета Матико.

Доброе и бодрое утро в Кемеровском аэропорту начинается в зоне прилёта. Отсюда выходят пассажиры и попадают на маленькую сцену. На ней выступает один из лучших ансамблей Кузбасса. Обязательное приветствие, чтобы зарядиться энергией, и можно отправляться по делам.

Переполняют эмоции и тех, кто только отправляется путешествовать. Инна из Кемерова пустилась в пляс уже на стойке регистрации. Летит в Екатеринбург.

Продолжила танцевать даже на эскалаторе. А этому коллективу сегодняшняя встреча была явно очень кстати. Волейбольный «Кузбасс» вернулся домой из Нижнего Новгорода с победой. 3:1. Легионер из Сербии Петар Крсманович был удачлив на подаче. На его счету 4 эйса в одной расстановке.

Принимали здесь шумно и душевно. Выступления берёзовского фольклорного ансамбля с «Рябинушкой» и «Черёмушкой» слушали и снимали на камеру. Ещё одним подарком стала песня «Земля в иллюминаторе» от кемеровского инструментального коллектива.

Акция «Поехали!», организаторы решили назвать её в честь крылатого высказывания Юрия Гагарина, продлится до 17 апреля. Ещё 5 дней аэропорты Кемерова и Новокузнецка будут принимать гостей и жителей региона в самых лучших традициях. Главное, чтобы самолёты возвращались в воздушные гавани, а люди из разных уголков страны — друг к другу в тёплые объятия.

Автор: Елизавета Матико