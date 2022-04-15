Народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, режиссер, сценарист Владимир Машков посетил кинотеатр «Коммунар» в Новокузнецке, в котором после реконструкции разместится театр кукол «Сказ».

«Я зашел в это здание, где 30-35 лет назад я в детстве бегал в кино. Сейчас здесь невероятное помещение, о котором мечтал театр «Сказ», артисты, город. У этого здания прекрасная, удивительная история, но оно много перестраивалось, здесь даже были различные торговые площадки. И вот сейчас театр будет наполняться жизнью. Даже в Москве трудно найти театр такого качества, с такой сценой, говорю это как профессиональный артист», — подчеркнул Владимир Машков.

Владимир Машков принял участие в предпремьерном «техническом» просмотре спектакля «Африканская сказка» театре кукол «Сказ». Также на мероприятие приглашены ветераны, работники культуры и образования.

Напомним, зрительный зал «Коммунара» рассчитан на 235 мест. Новое оборудование позволит ставить в театре кукол спектакли с применением 3D-технологий и других художественных средств. Изменилось и расположение сцены с учетом особенностей работы артистов с куклами: для сотрудников продуманы дополнительные помещения и мастерские. Особое внимание уделено безопасности: предусмотрено наличие запасных выходов, систем оповещения и прочих необходимых и важных пунктов на объектах массового пребывания людей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.