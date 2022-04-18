Кульминационным событием первого международного фестиваля «Ночь Юрия Гагарина» стал гала-концерт, который прошел в Ледовом дворце «Кузбасс». Фестиваль учрежден по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Обращение президента России Владимира Путина к участникам и гостям фестиваля зачитал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Ваш фестиваль, собравший вместе гостей из разных регионов нашей страны и зарубежья, – это событие большого образовательного, просветительского значения. Мероприятия, которые входят в его обширную программу, рассказывают о мужестве и смелости отечественных исследователей-первопроходцев, знакомят с результатами многолетнего труда ученых, конструкторов, инженеров, которые совершают по-настоящему уникальные открытия, способствуют освоению околоземного пространства, закладывают основу для будущих свершений России в космосе», – говорится в сообщении.

«Кузбасс достоин первым принять международный фестиваль “Ночь Юрия Гагарина”. Вы все знаете, что из первого отряда космонавтов Юрия Гагарина два человека были из Кузбасса. Алексей Леонов – человек, который первый раз в истории цивилизации вышел в открытый космос. Борис Волынов впервые в мире совершил ручную стыковку космических аппаратов. Мы гордимся нашими выдающимися космонавтами, гордимся нашими людьми, достижениями нашей науки и промышленности. Я хочу пожелать всем космического здоровья, космической силы духа, способности ставить перед собой самые высокие цели и успешно их достигать», – обратился к гостям праздника губернатор Сергей Цивилев.

Слова поздравления кузбассовцам передали легендарный летчик-космонавт СССР Борис Волынов и космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов, уроженец города Мыски Александр Гребенкин. С борта международной космической станции кузбассовцев поздравили космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

«Мы очень рады, что в Кузбассе проходит такой замечательный фестиваль. Мы благодарны вам, дорогие друзья, за то, что вы гордитесь своей страной, ее достижениями и тем, что в первом отряде космонавтов были и ваши земляки – дважды Герои Советского Союза Алексей Леонов и Борис Волынов, которому мы, пользуясь случаем, хотим пожелать крепкого здоровья. Если честно, друзья, мы даже немного вам завидуем. Ведь этот так здорово – собраться всем вместе и говорить о космосе, петь о космосе, наслаждаться космосом, общаться и улыбаться друг другу. Желаем вам, друзья, отлично провести время, найти новых друзей на фестивале и по-настоящему влюбиться в космос, как когда-то это сделали мы», – сказали космонавты.

Военные музыканты под руководством начальника военно-оркестровой службы Сибирского округа Росгвардии майора Артура Гарифулина исполнили Гимн Российской Федерации. В концертной программе приняли участие группы «Хор Турецкого» и «Земляне», народный артист России Владимир Машков. Ведущими мероприятия выступили актер театра и кино, исполнитель роли Юрия Гагарина в фильме «Гагарин. Первый в космосе» Ярослав Жалнин и российский актер театра и кино, телеведущий, певец, пародист, театральный педагог, заслуженный артист России Александр Олешко. Вместе известными российскими артистами выступили лучшие творческие коллективы Кузбасса, хор и оркестр Кемеровского президентского кадетского училища, а также участники «Студенческой весны – 2022» и благотворительного инклюзивного танцевального фестиваля «МЫ».

Были организованы 230 точек трансляции. В эфирах одиннадцати региональных телеканалов, на их сайтах, в социальных сетях АПК и профильных министерств, а также в офлайн-точках в 34 муниципалитетах Кузбасса трансляцию фестиваля «Ночь Юрия Гагарина» посмотрели более 1,1 млн человек. Те, кто не успел посмотреть трансляцию, смогут услышать радиоверсию фестиваля на Авторадио в Кемерове на частоте 105.3 FM, в Новокузнецке – 105.0 FM, в Междуреченске – 107.7 FM. Начало в воскресенье, 17 апреля, в 19:00.

В ледовом дворце были представлены делегации из всех 34 муниципалитетов Кузбасса, в числе которых были представители медицинских и образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, промышленных предприятий, предпринимательского сообщества, студенты. В гала-концерте приняли участие делегации Республики Абхазия, Азербайджанской Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Гвинейской Республики, Арабской Республики Египет, Республики Замбия, Республики Индия, Иорданского Хашимитского Королевства, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Китайской Народной Республики, Монголии, Сирийской Арабской Республики, Республики Судан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

Напомним, первый международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина» проходит в Кузбассе с 11 по 17 апреля. В рамках фестиваля организовано более 200 тематических мероприятий – выставки, лектории, спортивные мероприятия, кинопоказы, конкурсы, квесты, брифинги, научные конференции. Фестиваль проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Организаторы – администрация правительства Кузбасса совместно с «Роскосмосом». Проведение фестиваля поддержали Россотрудничество, Представительство МИД России в Новосибирске, Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.