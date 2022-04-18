Губернатор Кузбасса обратился с призывом к жителям принять участие в подготовке региона к празднованию Дня Победы. Сергей Цивилев отметил необходимость достойно провести шествие «Бессмертного полка». А для этого привести в порядок улицы, парки и скверы.

«Для Кузбасса, для всей страны, для тех, кто боролся во время Второй мировой войны с фашизмом, 9 мая, День Победы, – очень важный праздник. Тогда мы все вместе смогли победить самую сильную армию мира и самую сильную экономику. Мы победили ради жизни всего человечества. Сейчас очень важно достойно подготовиться к празднованию 9 мая. Как и в предыдущие годы, мы будем готовить парады в трех городах – Юрге, Кемерове и Новокузнецке. Но мы ограничивали прохождение “Бессмертного полка”. В этом году все ограничения сняты и “Бессмертный полк” пойдет по всем нашим городам. Это важнейшее мероприятие в честь подвига наших отцов и дедов. Сейчас наша задача – подготовить весь Кузбасс, каждый населенный пункт, каждый двор, привести в порядок каждую улицу. Эту работу мы закончим субботником в конце этой недели. Я приглашаю всех неравнодушных жителей Кузбасса, которые гордятся нашим историческим прошлым, своими великими отцами и дедами, выйти на субботник и привести наш Кузбасс в порядок», – обратился к кузбассовцам глава региона.

Всекузбасский субботник пройдет в пятницу, 22 апреля, по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Благоустраивать дворы, парки и скверы выйдут жители всего региона. Так, в Юрге облагородят территорию Мемориального комплекса памяти юргинцев, погибших за Родину 1941-1945 гг., в Гурьевске – Аллею Героев, в Топках – Парк Победы, Аллею Памяти и парк имени Луначарского. В поселке Металлплощадка Кемеровского муниципального округа приведут в порядок «Наш Парк», в Белове – парк «Победа», в Бачатском – парк «Юбилейный».

На призыв Сергея Цивилева уже откликнулись промышленные предприятия и крупные компании, представители учреждений образования и культуры региона.